Спектакль Квест «Безумие Алисы»

Квест «Безумие Алисы» для подростков и взрослых в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в мир загадок и иллюзий с квестом «Безумие Алисы» от компании «Взаперти»! Этот захватывающий спектакль перенесет вас в удивительный и одновременно пугающий мир, где реальность и логика подчинены особым правилам.

Откройте двери в Страну чудес

Вас ждет путешествие по фантастической стране, где каждое ваше решение и шаг имеют значение. Вы встретите загадочных персонажей, хитроумные ловушки и невообразимые головоломки. Эмоциональная травма, пережитая Алиской, отразилась на Стране чудес, сделав её местом, полным безумия и мрака.

Что вас ждет на квесте

Уникальная атмосфера: Потрясающие декорации и спецэффекты создают ощущение, что вы действительно попали в мир Алисы, где всё возможно.

Потрясающие декорации и спецэффекты создают ощущение, что вы действительно попали в мир Алисы, где всё возможно. Непредсказуемые повороты: История наполнена сюрпризами и неожиданными развязками, заставляющими вас быть на чеку.

История наполнена сюрпризами и неожиданными развязками, заставляющими вас быть на чеку. Интеллектуальные вызовы: Головоломки и задачи проверят вашу логику, интуицию и креативность.

Головоломки и задачи проверят вашу логику, интуицию и креативность. Командная работа: Только объединив усилия, вы сможете разгадать все тайны и найти выход из этого удивительного мира.

Необычные приключения ждут вас!

Квест «Безумие Алисы» — идеальный выбор для тех, кто ищет необычные приключения и готов испытать свои силы в мире фантазий и безумия. Погрузитесь в эту захватывающую историю, где каждый шаг ведет к новым открытиям и неожиданным поворотам сюжета.

Дополнительные услуги

В стандартной версии квеста участвуют эпизодические персонажи. При бронировании вы можете добавить услугу «Дополнительный актер» за 1700 рублей для расширения сюжетной линии. Обратите внимание, что перечень включенных в стоимость игры персонажей может отличаться от показанных на фото или видео. Просим уточнить информацию перед игрой.

Важно знать

Квест проходит в той же локации, что и «Алиса В Стране Чудес». Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты игры, квест будет отменён. В квесте также присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.

Записывайтесь на квест «Безумие Алисы» и откройте для себя мир, полный загадок и волшебства с компанией «Взаперти»!