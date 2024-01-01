Спектакль Квест «Безумие Алисы»

Погрузитесь в мир загадок и иллюзий с квестом «Безумие Алисы» от компании «Взаперти»! Этот захватывающий спектакль перенесет вас в удивительный и одновременно пугающий мир, где реальность и логика подчинены особым правилам.
Вас ждет путешествие по фантастической стране, где каждое ваше решение и шаг имеют значение. Вы встретите загадочных персонажей, хитроумные ловушки и невообразимые головоломки. Эмоциональная травма, пережитая Алиской, отразилась на Стране чудес, сделав её местом, полным безумия и мрака.
Квест «Безумие Алисы» — идеальный выбор для тех, кто ищет необычные приключения и готов испытать свои силы в мире фантазий и безумия. Погрузитесь в эту захватывающую историю, где каждый шаг ведет к новым открытиям и неожиданным поворотам сюжета.
В стандартной версии квеста участвуют эпизодические персонажи. При бронировании вы можете добавить услугу «Дополнительный актер» за 1700 рублей для расширения сюжетной линии. Обратите внимание, что перечень включенных в стоимость игры персонажей может отличаться от показанных на фото или видео. Просим уточнить информацию перед игрой.
Квест проходит в той же локации, что и «Алиса В Стране Чудес». Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты игры, квест будет отменён. В квесте также присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.
Записывайтесь на квест «Безумие Алисы» и откройте для себя мир, полный загадок и волшебства с компанией «Взаперти»!