Квест «Безумие Алисы»
Киноафиша Квест «Безумие Алисы»

Спектакль Квест «Безумие Алисы»

16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Квест «Безумие Алисы» для подростков и взрослых в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в мир загадок и иллюзий с квестом «Безумие Алисы» от компании «Взаперти»! Этот захватывающий спектакль перенесет вас в удивительный и одновременно пугающий мир, где реальность и логика подчинены особым правилам.

Откройте двери в Страну чудес

Вас ждет путешествие по фантастической стране, где каждое ваше решение и шаг имеют значение. Вы встретите загадочных персонажей, хитроумные ловушки и невообразимые головоломки. Эмоциональная травма, пережитая Алиской, отразилась на Стране чудес, сделав её местом, полным безумия и мрака.

Что вас ждет на квесте

  • Уникальная атмосфера: Потрясающие декорации и спецэффекты создают ощущение, что вы действительно попали в мир Алисы, где всё возможно.
  • Непредсказуемые повороты: История наполнена сюрпризами и неожиданными развязками, заставляющими вас быть на чеку.
  • Интеллектуальные вызовы: Головоломки и задачи проверят вашу логику, интуицию и креативность.
  • Командная работа: Только объединив усилия, вы сможете разгадать все тайны и найти выход из этого удивительного мира.

Необычные приключения ждут вас!

Квест «Безумие Алисы» — идеальный выбор для тех, кто ищет необычные приключения и готов испытать свои силы в мире фантазий и безумия. Погрузитесь в эту захватывающую историю, где каждый шаг ведет к новым открытиям и неожиданным поворотам сюжета.

Дополнительные услуги

В стандартной версии квеста участвуют эпизодические персонажи. При бронировании вы можете добавить услугу «Дополнительный актер» за 1700 рублей для расширения сюжетной линии. Обратите внимание, что перечень включенных в стоимость игры персонажей может отличаться от показанных на фото или видео. Просим уточнить информацию перед игрой.

Важно знать

Квест проходит в той же локации, что и «Алиса В Стране Чудес». Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты игры, квест будет отменён. В квесте также присутствует бесконтактное взаимодействие с актером.

Записывайтесь на квест «Безумие Алисы» и откройте для себя мир, полный загадок и волшебства с компанией «Взаперти»!

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8500 ₽ 01:05 от 8500 ₽ 01:50 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
10:05 от 6700 ₽ 10:50 от 6700 ₽ 11:35 от 6700 ₽ 12:20 от 6700 ₽ 13:05 от 6700 ₽ 13:50 от 6700 ₽ 14:35 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:05 от 6700 ₽ 16:50 от 6700 ₽ 17:35 от 6700 ₽ 18:20 от 6700 ₽ 19:05 от 6700 ₽ 19:50 от 6700 ₽ 20:35 от 6700 ₽ 21:20 от 6700 ₽ 22:05 от 7700 ₽ 22:50 от 7700 ₽ 23:35 от 8500 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽ 15:20 от 5600 ₽ 16:05 от 5600 ₽ 16:50 от 5600 ₽ 17:35 от 6600 ₽ 18:20 от 6600 ₽ 19:05 от 6600 ₽ 19:50 от 6600 ₽ 20:35 от 6600 ₽ 21:20 от 6600 ₽ 22:05 от 7600 ₽ 22:50 от 7600 ₽ 23:35 от 8400 ₽ 00:20 от 8400 ₽ 01:05 от 8400 ₽ 01:50 от 8400 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
10:05 от 5600 ₽ 10:50 от 5600 ₽ 11:35 от 5600 ₽ 12:20 от 5600 ₽ 13:05 от 5600 ₽ 13:50 от 5600 ₽ 14:35 от 5600 ₽