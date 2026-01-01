Возвращение Квентина Мура в «Бродячую Собаку»

К нам снова едет наш старый добрый друг из Америки — неподражаемый Квентин Мур. Для «Бродячей Собаки» его приезд уже стал настоящей традицией. В 2019 году Квентин отмечал у нас свой День рождения, а в 2025 году стал особенным гостем празднования юбилея театра. И вот 7 июня он вновь выйдет на нашу сцену с очередным концертом.

Знакомство с артистом

Харизматичный нео-ретро-соул-исполнитель из Техаса готов покорять сердца публики. Квентина Мура сравнивают с культовыми артистами, такими как D'Angelo и Curtis Mayfield, что не случайно: его музыка соединяет ностальгическое тепло классического соула с свежей энергией современного звучания. Это глубокий, чувственный саунд, насыщенный элементами фанка и ритм-н-блюза.

Музыкальная магия

Квентин Мур — артист редкого масштаба и природного обаяния. Он виртуозно владеет гитарой, клавишами и барабанами, а его голос способен менять тембры и интонации в живом исполнении. Каждый концерт — это многослойное музыкальное полотно, в котором сочетаются душевность, страсть и подлинная свобода.

Новое в программе

В новой гастрольной программе зрители смогут услышать авторские композиции из последнего альбома и знаменитые мировые хиты в фирменном стиле Квентина — ярком и современном. Его творческий девиз — «Познай мои слова, познай меня» — отражает его искреннюю и смелую натуру.

Доказательства успеха

Его видео набрали более 50 миллионов просмотров, а альбом Black Privilege вошел в топ-10 UK Soul Chart. Сингл Natural Sista шесть недель удерживался на первом месте этого чарта. Квентин Мур — это не просто голос, а настоящая магия живого выступления, превращающая зал в единый пульс, дыхание и хор.