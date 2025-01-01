Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квентин Мур
Киноафиша Квентин Мур

Квентин Мур

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квентин Мур: Музыка, которая объединяет сердца

Харизматичный нео-ретро-соул-исполнитель из Техаса, Квентин Мур, вновь готов покорять сердца российских зрителей. Его творчество сравнивают с такими легендами, как ДиЭнджело и Кертис Мэйфилд. Мур умело смешивает жанры, создавая музыку, которая пробуждает ностальгию и дарит свежую энергию.

Глубокий соул с элементами фанка

Творчество Квентина Мура — это глубокий соул, обогащенный элементами фанка и ритм-н-блюза. Его завораживающие мелодии и богатая гармония создают уникальное звучание, в котором сочетаются душевность и страсть. Мур — искусный мультиинструменталист, владеющий гитарой, клавишами и барабанами. Он легко меняет тембры и играет на нюансах, что делает его выступления по-настоящему живыми и многогранными.

Новая гастрольная программа

В рамках новой гастрольной программы зрители услышат авторские песни из последнего альбома «Ride With You», а также переосмысленные мировые хиты, которые обретают яркое, современное звучание в исполнении Квентина. Его девиз — «Познай мои слова, познай меня» — отражает искренность и творческую смелость артиста.

Достижения и признание

Квентин Мур — это не просто голос. Его клипы набрали более 50 миллионов просмотров, а его альбом «Black Privilege» вошел в топ-10 британского соул-чарта. Сингл «Natural Sista» шесть недель удерживал первое место в этом чарте. Артист заслужил похвалу таких звезд, как Snoop Dogg, и продолжает удивлять публику своим талантом.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства и насладиться музыкой, способной превратить любую аудиторию в единый хор!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 14 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
28 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 800 ₽
Rising Sun 5tet
6+
Джаз
Rising Sun 5tet
15 августа в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
Андрей Державин
6+
Поп
Андрей Державин
3 декабря в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше