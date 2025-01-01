Квентин Мур во дворике Д30

Лето уже зажигает вовсю, и хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. Совместный проект джаз-клуба «Эссе» и перформативного пространства «Д30» приглашает вас на концерт 15 августа в 20:00!
Квентин Мур завоевал публику своей искренней манерой исполнения. Этот талантливый музыкант играет на множестве инструментов, однако предпочитает гитару и барабаны. Он также владеет несколькими техниками пения, свободно меняя тембры и играя на вокальных нюансах.
Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. В концертной программе наряду с авторскими песнями важное место отведено мировым хитам. Искренность и смелость в его творчестве — вот секрет невероятного эффекта, который производит каждое его появление на сцене.
Песни Квентина трогают до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец слушателей разных возрастов. Именно поэтому он пользуется большим успехом на родине и стал популярным в России.
Не упустите возможность насладиться живым выступлением этого талантливого артиста в самом сердце Ростова!