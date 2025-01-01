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Квентин Мур во дворике Д30
Киноафиша Квентин Мур во дворике Д30

Квентин Мур во дворике Д30

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лето. Город. Джаз: незабываемый концерт Квентина Мура в Ростове

Лето уже зажигает вовсю, и хочется выплеснуть музыку за пределы стен помещения, в теплую атмосферу уютного ростовского дворика. Совместный проект джаз-клуба «Эссе» и перформативного пространства «Д30» приглашает вас на концерт 15 августа в 20:00!

Квентин Мур: солнечный певец из Техаса

Квентин Мур завоевал публику своей искренней манерой исполнения. Этот талантливый музыкант играет на множестве инструментов, однако предпочитает гитару и барабаны. Он также владеет несколькими техниками пения, свободно меняя тембры и играя на вокальных нюансах.

Музыкальный стиль и репертуар

Музыка Квентина очень мелодична и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. В концертной программе наряду с авторскими песнями важное место отведено мировым хитам. Искренность и смелость в его творчестве — вот секрет невероятного эффекта, который производит каждое его появление на сцене.

Эмоции и впечатления

Песни Квентина трогают до глубины души, задевая самые потаенные уголки сердец слушателей разных возрастов. Именно поэтому он пользуется большим успехом на родине и стал популярным в России.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением этого талантливого артиста в самом сердце Ростова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 15 августа
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