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Квентин Мур. Вечер соула и фанка
Киноафиша Квентин Мур. Вечер соула и фанка

Квентин Мур. Вечер соула и фанка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Зажигательный вечер с музыкой Квентина Мура 

Солнечный певец из Техаса Квентин Мур покорил сердца зрителей своей искренней манерой исполнения. Этот талантливый музыкант не только поет, но и виртуозно играет на множестве инструментов, среди которых особенно выделяются гитара и барабаны.

Уникальный стиль и музыкальные предпочтения

Квентин владеет несколькими техниками пения, что позволяет ему свободно менять тембры и играть на вокальных нюансах. Его музыка отличается мелодичностью и включает в себя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка. Это создает неповторимую атмосферу во время выступлений.

Концертная программа

В концертной программе Квентина Мура важное место занимают его авторские песни, которые гармонично соседствуют с мировыми хитами. Это делает каждое выступление уникальным и запоминающимся для зрителей.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением Квентина Мура и погрузиться в мир его музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 августа
Дом Сивре Самара, Степана Разина, 128, отель «Дом Сивре»
20:00 от 1600 ₽

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