Квентин Мур
12+
Продолжительность 150 минут
О концерте

Концерт Квентина Мура в клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова, который расположен на улице Маросейка, дом 9/2 в Москве, зрителей ждет незабываемый концерт Квентина Мура — мультиинструменталиста, певца и композитора из Техаса, США. Артист стал известен благодаря своей мелодичной музыке, которая, соединяя элементы соула, ритм-н-блюза и фанка, завоевала сердца слушателей по всему миру.

Музыка и исполнение

Квентин Мур — это не только яркий голос, но и искусный мультиинструменталист. Он виртуозно владеет гитарой, клавишами и барабанами, что позволяет ему экспериментировать с вокальными техниками и создавать уникальные звуковые нюансы. В его репертуаре будут прозвучать как авторские композиции, так и мировые хиты, которые в его исполнении обретают новое звучание. В рамках новой гастрольной программы зрители услышат песни из его свежего альбома «Ride With You».

Сравнения с легендами

Критики часто сравнивают Квентина с такими величинами, как ДиЭнджело и Кертис Мэйфилд. Его способность смешивать жанры позволяет создавать музыку, которая одновременно вызывает ностальгию и наполняет энергией. Девиз артиста — «Познай мои слова, познай меня!» — ярко отражает его искренность и творческий подход.

Успех и влияние

Музыка Квентина Мура затрагивает сердца зрителей, а его видеоклипы набрали более 50 миллионов просмотров. Он получил похвалу от многих мировых звезд, включая Снуп Догга, а его альбом «Black Privilege» вошел в топ-10 британского соул-чарта, где сингл «Natural Sista» занимал первое место целых шесть недель.

Волшебство на сцене

Квентин Мур — это не просто певец. Его выступления превращают любую аудиторию в единый хор, создавая атмосферу настоящего волшебства. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Июнь
1 июня понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽
2 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽

