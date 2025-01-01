Кватро — Перезагрузка: возвращение к истокам

Кватро — это бренд, который за 20 лет стал синонимом качественной музыки. Музыка, ассоциирующаяся с четырьмя интеллигентными и образованными мужчинами с великолепными голосами. Каждый концерт Кватро — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу невероятно красивой музыки с оригинальными аранжировками, в мир глубокой поэзии и потрясающих мужских голосов.

Музыканты всегда с уважением относятся к своему слушателю, выступая в классических костюмах и оставаясь при этом непринужденными и веселыми. На их концертах царит атмосфера любви и полного погружения в мир утонченной музыки.

Возвращение в золотом составе

В этом году произошло настоящее чудо: музыканты воссоединились в своем первозданном, золотом составе, с которого всё и началось 20 лет назад. Солнечный Антон Сергеев, романтичный Антон Боглевский, брутальный Денис Вертунов и уже полюбившийся всем поэт, композитор и солист Виталий Чирва — автор таких хитов, как «Авантюрист», «20 лет Кватро» и «Не поминай меня лихом» — снова вместе.

Не упустите уникальное событие

Концерт в вашем городе — это возможность стать частью этого исторического события. Не пропустите шанс насладиться живым исполнением и ощутить невероятные эмоции, которые останутся с вами надолго. В нашем мире всё проходит, остаются только эмоции...