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Кватро. Признание в любви
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кватро. Признание в любви

Кватро. Признание в любви

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт группы КВАТРО в Зале Церковных Соборов

9 октября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится незабываемое событие для всех ценителей музыки. Группа КВАТРО, состоящая из талантливых исполнителей Антона Сергеева, Антона Боглевского, Виталия Чирвы и Дениса Вертунова, приглашает вас на свой концерт.

Лидеры жанра classical crossover

Группа КВАТРО уже зарекомендовала себя как лидеры жанра classical crossover. Каждый из участников вносит свою уникальную вокальную энергию, создавая многогранное и пленительное звучание. Это сочетание классической музыки и современных мелодий делает их концерты особенно привлекательными.

Незабываемая атмосфера

В этот вечер сцена Зала Церковных Соборов превратится в пространство красоты и вдохновения. Четыре голоса группы создадут уникальную атмосферу, где музыка и искренность наполнят сердца зрителей. Это не просто концерт, а настоящий праздник, который позволит вам прикоснуться к музыке, оставляющей глубокий след в душе.

Музыкальная программа

Зрителей ждет разнообразная музыкальная программа, в которую войдут лучшие классические произведения, каверы и авторские хиты группы КВАТРО. Это станет идеальным подарком для всех, кто хочет провести незабываемый вечер с близкими.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите, чтобы насладиться великолепными исполнениями и создать новые воспоминания.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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