Кватро. Признание в любви

9 октября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится незабываемое событие для всех ценителей музыки. Группа КВАТРО, состоящая из талантливых исполнителей Антона Сергеева, Антона Боглевского, Виталия Чирвы и Дениса Вертунова, приглашает вас на свой концерт.
Группа КВАТРО уже зарекомендовала себя как лидеры жанра classical crossover. Каждый из участников вносит свою уникальную вокальную энергию, создавая многогранное и пленительное звучание. Это сочетание классической музыки и современных мелодий делает их концерты особенно привлекательными.
В этот вечер сцена Зала Церковных Соборов превратится в пространство красоты и вдохновения. Четыре голоса группы создадут уникальную атмосферу, где музыка и искренность наполнят сердца зрителей. Это не просто концерт, а настоящий праздник, который позволит вам прикоснуться к музыке, оставляющей глубокий след в душе.
Зрителей ждет разнообразная музыкальная программа, в которую войдут лучшие классические произведения, каверы и авторские хиты группы КВАТРО. Это станет идеальным подарком для всех, кто хочет провести незабываемый вечер с близкими.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите, чтобы насладиться великолепными исполнениями и создать новые воспоминания.