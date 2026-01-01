Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартирник
Киноафиша Квартирник

Спектакль Квартирник

Постановка
Невидимый театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-концерт без границ

Квартирник — это не обычный спектакль. Это уникальный формат, который стирает границы между сценой и зрителями. Здесь нет традиционной сцены, кулис или четкой разделенности артистов и зрителей. Все сидят в кругу, и каждый человек становится частью единого целого, объединенного общей потребностью в общении. В этом спектакле нет нужды скрываться за масками — он открытый, искренний и органичный.

Концепция

Этот спектакль-концерт — своего рода "коллективный сеанс психотерапии". Он не ограничивается лишь музыкальными произведениями, а позволяет каждому присутствующему выразить себя через музыку, танец, слова и молчание. Зрители и исполнители объединяются в поисках простого человеческого контакта. Язык музыки становится универсальным средством, которое помогает быть услышанным и понять друг друга.

Атмосфера

На Квартирнике всё кажется близким и уютным. Пространство, где каждый может быть собой, где не важна точность исполнения, а важна искренность. Зрители и артисты существуют в горизонтали, разделяя один общий момент и создавая настоящую атмосферу настоящего общения.

Почему стоит посетить

  • Уникальная возможность стать частью спектакля, а не просто зрителем.
  • Атмосфера открытости и душевности, создающая комфорт для самовыражения.
  • Возможность погрузиться в музыку и танец, как в языке общения.
Режиссер
Татьяна Бурель
В ролях
Александра Ахметзянова
Тимофей Бенедиктов
Мария Беликова
Данила Голофаст
Даниил Гнездилов

Фотографии

Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник Квартирник
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше