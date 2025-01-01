Спектакль Квартирник в Маяке

Ностальгический концерт в театре имени Маяковского

Более года гости арт-пространства «Маяк» вместе с молодыми артистами Театра погружались в ностальгическое путешествие по поэзии и музыке девяностых и двухтысячных на концерте «Поэзия Маяка». Теперь мы рады представить вам обновленный формат вечера.

Квартирник в Маяке

«Квартирник в Маяке» — это уникальная возможность на некоторое время вернуться в одно из самых парадоксальных и романтичных времен. За один вечер вы сможете охватить почти тридцать лет музыки и поэзии, наслаждаясь песнями и стихами, которые звучали в стенах «Маяка» и за его пределами с девяностых по десятые годы XXI века.

Программа вечера

На сцене прозвучат как уже полюбившиеся композиции из «Поэзии Маяка», так и совершенно новые номера. Квартирник — это всегда про уют, дружеские посиделки в компании близких, живое общение и, конечно, песни. Если в этот вечер вы захотите подпевать или даже танцевать, мы будем только рады!

Сюрприз для гостей

Кроме того, гостей каждое мероприятие будет ждать приятный сюрприз — «тайный гость», артист Театра, который исполнит несколько музыкальных или поэтических композиций сверх заявленной программы. Это добавит особую атмосферу и сделает вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного ностальгического путешествия!