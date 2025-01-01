Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартирник в Церемонии: музыка, стихи, чай
Киноафиша Квартирник в Церемонии: музыка, стихи, чай

Спектакль Квартирник в Церемонии: музыка, стихи, чай

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Купить билет на спектакль Квартирник в Церемонии: музыка, стихи, чай

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
11 октября суббота
19:00
Церемония Омск, Лермонтова, 2
от 500 ₽
25 октября суббота
19:00
Церемония Омск, Лермонтова, 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

Моя Catherina
12+
Музыка
Моя Catherina
23 ноября в 19:00 Омский дом актера
от 600 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия Музыка
Любовь и голуби
4 ноября в 19:00 Омский театр драмы
от 300 ₽
Хороший парень
18+
Драма
Хороший парень
25 ноября в 18:30 Пятый театр
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше