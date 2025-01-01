Возвращение в мир классики рока на «Квартирнике у Брюллова»

Дорогие друзья, приглашаем вас отправиться в захватывающее музыкальное путешествие «назад в будущее» — в мир классики рока во всем его многообразии. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки: кто-то вспомнит свои юные годы, кто-то откроет для себя новые горизонты, а кто-то просто насладится живым исполнением любимых хитов.

О программе

Программа называется «Квартирник у Брюллова» и подготовлена под руководством автора, ведущего и хранителя Особняка Брюллова — Владимира Вабищевича. Атмосфера мероприятия будет уникальной: на сцене выступят талантливые музыканты, а зал превратится в уютную квартиру с комфортными столиками на двоих, вином и закусками. Вечер будет наполнен весельем, грустью и непринужденными беседами.

Что вас ждет?

Зрители смогут насладиться музыкой таких легендарных групп, как The Beatles, Creedence, Queen, Deep Purple, Aerosmith, Scorpions, Guns N' Roses, Kiss, Kingdom Come, Europe, Eagles и Dire Straits. Все эти хиты будут исполнять участники трио «JD» Jack Daniel$. Это не только название известного виски из Теннесси, но и одна из старейших рок-групп Санкт-Петербурга, которая имеет за плечами удивительный опыт.

Заслуженные награды

Музыканты трио «JD» имели честь выступать на одной сцене с легендарным гитаристом группы Queen — Брайаном Мэем, а также «разогревать» знаменитые группы, такие как SLADE и «Амок». Их выступления всегда полны энергии и эмоций, что гарантирует зрителям незабываемые впечатления.

Формат мероприятия

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут с антрактом. Вас ждут не только живые выступления, но и конкурсы, танцы, а также возможность задать вопросы музыкантам, что создаст атмосферу живого общения.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической рок-музыки на «Квартирнике у Брюллова» — это будет по-настоящему незабываемый вечер!