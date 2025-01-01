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Киноафиша Квартирник с Вячеславом Гомулиным

Квартирник с Вячеславом Гомулиным

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уютный квартирник с Вячеславом Гомулиным в Новосибирске

Приглашаем вас на незабываемый квартирник с талантливым певцом и композитором Вячеславом Гомулиным. Этот вечер обещает стать настоящим музыкальным событием, наполненным атмосферой уюта и тепла.

Невероятный голос и живое исполнение

Вячеслав Гомулин известен своим уникальным голосом и способностью передавать эмоции через музыку. Его репертуар включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации популярных песен. Вечер будет наполнен душевными мелодиями, которые заставят вас задуматься о жизни и любви.

Холодный крафт и уютная атмосфера

Не упустите возможность насладиться не только музыкой, но и атмосферой. В этот вечер будет предложен холодный крафтовый напиток, который отлично дополнит ваше музыкальное путешествие. Уютная обстановка квартирника создаст идеальные условия для приятного общения с друзьями и единомышленниками.

Не забудьте о дате!

Квартирник состоится в ближайшую субботу в 19:00. Количество мест ограничено, поэтому советуем заранее позаботиться о билете. Не пропустите шанс погрузиться в мир музыки и эмоций вместе с Вячеславом Гомулиным!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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