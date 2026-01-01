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Квартирник с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем
Киноафиша Квартирник с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем

Квартирник с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем

16+
Возраст 16+

О концерте

Квартирник: вечер песен с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем

Встречайте уникальное музыкальное событие — «Квартирник» с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем. Эти известные драматические артисты приглашают вас на вечер искреннего исполнения любимых песен.

«Квартирник» — это возможность насладиться музыкой в уютной, почти домашней обстановке. Виталий и Антон делятся с гостями теми самыми песнями, которые трогают за душу, звучат под гитару и объединяют всех присутствующих, независимо от музыкальных способностей.

Этот вечер обещает быть особенным благодаря теплой атмосфере и личному участию каждого. Приходите, чтобы вместе петь, чувствовать и быть частью чего-то по-настоящему волшебного.

Подарите себе вечер, наполненный музыкой, которая пробуждает эмоции и оставляет незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Квартирник с Виталием Гудковым и Антоном Войналовичем

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