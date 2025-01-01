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Киноафиша Квартирник с Васей Бардиным

Квартирник с Васей Бардиным

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Душевный квартирник с Васей Бардиным в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное событие — душевный квартирник с Васей Бардиным! Это не просто концерт, а настоящая встреча, где любимые песни звучат под гитару, а самые искренние истории создают атмосферу тепла и уюта.

Что вас ждет?

На квартирнике Вася Бардин исполнит хиты, которые знакомы каждому, кто любит музыку и поэзию. Вдохновляющие мелодии, трогательные тексты и живое общение с артистом создадут незабываемую атмосферу. Это возможность не только насладиться музыкой, но и поделиться своими историями и впечатлениями.

Интересные факты о Васе Бардине

  • Вася Бардин — известный автор-исполнитель, чья музыка затрагивает сердца слушателей.
  • Он активно выступает на различных площадках и фестивалях, собирая многотысячные аудитории.
  • В своем репертуаре артист сочетает элементы фолка, рока и авторской песни, что делает его выступления уникальными.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Подробности о месте и времени проведения квартирника смотрите на официальных страницах Васи Бардина.

Ждем вас на встрече с музыкой и душевными историями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 августа
Йо-хо-хо Новосибирск, Фрунзе, 5
20:00 от 300 ₽

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