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Квартирник с Трубадурочкой
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Квартирник с Трубадурочкой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уютный акустический вечер с Трубадурочкой

Приглашаем вас на незабываемый акустический вечер с Трубадурочкой! Это уникальная возможность провести время в компании друзей, насладиться искренними разговорами и погрузиться в мир мелодий, которые согревают душу.

Что вас ждет?

На вечере вы сможете услышать живое исполнение любимых песен, а также оригинальные композиции, которые создадут атмосферу уюта и тепла. Трубадурочка - это не только талантливый музыкант, но и настоящий мастер общения с публикой, который умеет создать особую связь с каждым зрителем.

Когда и где?

Не упустите шанс посетить этот замечательный вечер! Мы ждем вас в уютной обстановке, где каждый сможет расслабиться и насладиться музыкой. Возьмите с собой хорошее настроение и приходите провести вечер в замечательной компании!

Интересные факты

Знаете ли вы, что акустическая музыка помогает снизить уровень стресса и способствует расслаблению? Исследования показывают, что такие вечера могут стать отличным способом отвлечься от повседневной суеты и зарядиться положительными эмоциями.

Не пропустите этот уникальный вечер с Трубадурочкой - мы уверены, что он оставит у вас только самые приятные воспоминания!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Йо-хо-хо Новосибирск, Фрунзе, 5
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