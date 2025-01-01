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Квартирник с Ильей Жуковым
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Квартирник с Ильей Жуковым

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ильей Жуковым в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное событие — уютный квартирник в любимом баре, где каждый сможет погрузиться в атмосферу музыки и танцев. В этот вечер на сцену выйдет харизматичный Илья Жуков, который исполнит ваши любимые песни.

Что вас ждет?

Илья Жуков — талантливый музыкант и исполнитель, известный своим энергичным стилем и умением завести публику. Этот квартирник обещает быть не только музыкальным, но и эмоциональным событием, где каждый сможет почувствовать себя частью общего праздника.

Интересные факты

  • Илья Жуков — участник множества музыкальных конкурсов и фестивалей, где завоевал сердца зрителей.
  • Его репертуар включает как популярные хиты, так и авторские песни, что делает каждое выступление уникальным.
  • Квартирники Ильи всегда отличаются теплой атмосферой и живым общением с публикой.

Не упустите шанс!

Запланируйте свой вечер, приходите с друзьями и готовьтесь к незабываемым эмоциям под звуки любимых мелодий. Это будет не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Йо-хо-хо Новосибирск, Фрунзе, 5
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Йо-хо-хо Новосибирск, Геодезическая, 2/1
22:00 от 300 ₽

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