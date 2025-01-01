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Квартирник с Ильей Жуковым
Киноафиша Квартирник с Ильей Жуковым

Квартирник с Ильей Жуковым

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уютный квартирник с Ильей Жуковым в Новосибирске

Приглашаем вас на незабываемый вечер в уютном баре, где каждый сможет насладиться атмосферой дружеского общения и любимых мелодий. Мы будем петь и танцевать под аккомпанемент харизматичного Ильи Жукова!

Что вас ждет?

Илья Жуков — известный исполнитель, который стал любимцем публики благодаря своему уникальному стилю и сценическому обаянию. В его репертуаре — как популярные хиты, так и авторские композиции, которые смогут затронуть самые глубокие струны вашей души.

Почему стоит прийти?

  • Уютная атмосфера: Бар, в котором будет проходить квартирник, известен своим теплым приемом и комфортной обстановкой.
  • Возможность раскрыть свои таланты: Не стесняйтесь, присоединяйтесь к пению и танцам! Вечер обещает быть интерактивным.
  • Неповторимые эмоции: Музыка объединяет, и вы сможете провести время в компании единомышленников.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и замечательных людей! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 26 июля
Йо-хо-хо Новосибирск, Фрунзе, 5
20:00 от 300 ₽

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