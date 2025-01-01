Меню
Квартирник с группой Total Black
Квартирник с группой Total Black

18+
О концерте/спектакле

Акустический вечер в Типографии

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер с оригинальной и утонченной группой! Эта замечательная команда порадует вас прекрасными вокалистками, с которыми вы сможете не только слушать любимые песни, но и танцевать, а также наслаждаться атмосферой праздника.

Энергия и мелодичность

Группа известна своим энергичным и мелодичным звучанием, которое легко завоевывает сердца слушателей. Каждое выступление — это настоящий музыкальный спектр, где вы сможете найти песни на любой вкус.

Слово о группах

Такие выступления становятся прекрасной возможностью отвлечься от повседневной рутины, зарядиться позитивом и провести время в компании единомышленников. Не упустите шанс окунуться в музыкальное волшебство и порадовать себя яркими эмоциями!

Расписание

20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
21:00 от 450 ₽

