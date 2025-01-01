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Квартирник с Егором Фриском
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Квартирник с Егором Фриском

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический концерт Егора Фриска: Рок и поп хиты в новом звучании

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт Егора Фриска, который состоится в ближайшие выходные. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех любителей рок и поп музыки.

Что вас ждет на концерте?

Егор Фриска представит свои версии популярных хитов, которые были любимы многими поколениями. В уютной акустической атмосфере вы сможете насладиться мелодиями, исполненными с новой интерпретацией. Вас ждут как старые добрые песни, так и свежие композиции, которые только начинают завоевывать популярность.

Интересные факты о Егоре Фриске

  • Егор - талантливый музыкант, известный своими эмоциональными выступлениями и харизматичным стилем.
  • Он активно сотрудничает с различными артистами и композиторами, что делает его репертуар разнообразным.
  • Фриска часто сравнивают с великими рок-музыкантами, благодаря его уникальному голосу и сценическому обаянию.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события. Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый сможет насладиться живым исполнением любимых мелодий. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено!

Приходите и окунитесь в мир музыки вместе с Егором Фриском. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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