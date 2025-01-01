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Квартирник с Егором Фриском
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Квартирник с Егором Фриском

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический концерт Егора Фриска: рок и поп хиты нашего времени

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт талантливого исполнителя Егора Фриска. В программе вечера - самые популярные рок и поп хиты, которые завоевали сердца слушателей по всему миру.

Что вас ждет на концерте?

Егор Фриска известен своим неповторимым стилем и мощным вокалом. На концерте он представит акустические версии известных композиций, создавая атмосферу близости и душевности. Вы сможете насладиться как современными хитами, так и проверенными временем классиками.

Интересные факты о Егоре Фриске

  • Егор - не только певец, но и талантливый автор песен. Многие хиты, которые он исполняет, написаны им самим.
  • В его репертуаре можно найти не только рок и поп, но и элементы других музыкальных жанров, что делает его выступления разнообразными и запоминающимися.
  • Егор активно участвует в благотворительных проектах и использует свою популярность, чтобы помогать другим.

Купить билеты

Билеты доступны на официальном сайте клуба, а также в кассах. Успейте приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс увидеть живое выступление Егора Фриска!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Йо-хо-хо Новосибирск, Геодезическая, 2/1
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