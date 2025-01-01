Квартирник с Егором Фриском

Акустический концерт Егора Фриска: рок и поп хиты нашего времени

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт талантливого исполнителя Егора Фриска. В программе вечера - самые популярные рок и поп хиты, которые завоевали сердца слушателей по всему миру.

Что вас ждет на концерте?

Егор Фриска известен своим неповторимым стилем и мощным вокалом. На концерте он представит акустические версии известных композиций, создавая атмосферу близости и душевности. Вы сможете насладиться как современными хитами, так и проверенными временем классиками.

Интересные факты о Егоре Фриске

Егор - не только певец, но и талантливый автор песен. Многие хиты, которые он исполняет, написаны им самим.

В его репертуаре можно найти не только рок и поп, но и элементы других музыкальных жанров, что делает его выступления разнообразными и запоминающимися.

Егор активно участвует в благотворительных проектах и использует свою популярность, чтобы помогать другим.

Купить билеты

Билеты доступны на официальном сайте клуба, а также в кассах. Успейте приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс увидеть живое выступление Егора Фриска!