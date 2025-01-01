Квартирник с Егором Фриском

Приглашаем вас на уникальный акустический концерт талантливого исполнителя Егора Фриска. В программе вечера - самые популярные рок и поп хиты, которые завоевали сердца слушателей по всему миру.
Егор Фриска известен своим неповторимым стилем и мощным вокалом. На концерте он представит акустические версии известных композиций, создавая атмосферу близости и душевности. Вы сможете насладиться как современными хитами, так и проверенными временем классиками.
Билеты доступны на официальном сайте клуба, а также в кассах. Успейте приобрести их заранее, чтобы не упустить шанс увидеть живое выступление Егора Фриска!