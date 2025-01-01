Меню
Квартирник. Подытожник
Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Квартирник-Подытожник Нетеатра: 15 лет в искусстве

Долгожданный квартирник Нетеатра вновь открывает свои двери! Это легкий и непринужденный концерт, где вас ждут не только песни, но и сценки, байки и отличное настроение.

Церемония вручения премий

В этом году мы решили оформить наш концерт как настоящую церемонию вручения премий и подведения итогов. Нетеатру исполнилось 15 лет, и итогов набралось достаточно!

Номинации

Премии будут вручаться в различных номинациях, среди которых:

  • «Главный нытик спектаклей»
  • «Лучший каскадерский этюд без страховки»
  • «За самое долгое чаепитие»
  • и другие не менее привлекательные!

Не пропустите!

Хотите узнать, кто получит свой «Оскар»? Хотите услышать песни в исполнении артистов Нетеатра? Тогда приходите на Квартирник-Подытожник!

Праздничный дресс-код

Не забудьте одевайтесь празднично, ведь на мероприятии будут работать фотографы!

