Долгожданный квартирник Нетеатра вновь открывает свои двери! Это легкий и непринужденный концерт, где вас ждут не только песни, но и сценки, байки и отличное настроение.
В этом году мы решили оформить наш концерт как настоящую церемонию вручения премий и подведения итогов. Нетеатру исполнилось 15 лет, и итогов набралось достаточно!
Премии будут вручаться в различных номинациях, среди которых:
Хотите узнать, кто получит свой «Оскар»? Хотите услышать песни в исполнении артистов Нетеатра? Тогда приходите на Квартирник-Подытожник!
Не забудьте одевайтесь празднично, ведь на мероприятии будут работать фотографы!