Квартирник-Подытожник Нетеатра: 15 лет в искусстве

Долгожданный квартирник Нетеатра вновь открывает свои двери! Это легкий и непринужденный концерт, где вас ждут не только песни, но и сценки, байки и отличное настроение.

Церемония вручения премий

В этом году мы решили оформить наш концерт как настоящую церемонию вручения премий и подведения итогов. Нетеатру исполнилось 15 лет, и итогов набралось достаточно!

Номинации

Премии будут вручаться в различных номинациях, среди которых:

«Главный нытик спектаклей»

«Лучший каскадерский этюд без страховки»

«За самое долгое чаепитие»

и другие не менее привлекательные!

Не пропустите!

Хотите узнать, кто получит свой «Оскар»? Хотите услышать песни в исполнении артистов Нетеатра? Тогда приходите на Квартирник-Подытожник!

Праздничный дресс-код

Не забудьте одевайтесь празднично, ведь на мероприятии будут работать фотографы!