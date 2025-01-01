Квартирник «Новогодник»

Зимний квартирник: праздник музыки и настроения

Приглашаем вас на легкий и непринужденный концерт в формате квартирника! Это событие подарит вам возможность насладиться атмосферой новогоднего чуда и веселья.

Что вас ждет?

Артисты Нетеатра исполнят как свои, так и популярные композиции. В репертуаре звучат любимые песни, такие как: «Зимний сон», «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз», «Снег идет» и «Звенит январская вьюга». Готовьтесь к тому, что ваши ноги сами пустятся в пляс, а голос захочется поднять в унисон с исполнителями.

Создайте праздничное настроение

Не забудьте о новогоднем образе! На мероприятии будут работать профессиональные фотографы, которые запечатлеют ваши самые яркие моменты. Одевайтесь нарядно и захватите с собой хорошее настроение.

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу тепла и радости, поднять дух и, возможно, немного поностальгировать. Мы ждем вас!