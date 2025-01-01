Квартирник «НеОскар»

Долгожданный квартирник Нетеатра: Праздник музыки и наград!

Приглашаем вас на квартирник Нетеатра — легкий и непринужденный концерт, который подарит отличное настроение и яркие эмоции! На этот раз мы решили сделать особенный формат: наш квартирник пройдет в виде церемонии вручения премий, приуроченной к 15-летию Нетеатра.

Не-Оскар: Награды для любимых артистов

В этом году мы подготовили множество оригинальных номинаций для вручения премий Не-Оскар. Вот лишь некоторые из них:

«Главный нытик спектаклей»

«Лучший каскадерский этюд без страховки»

«За самое долгое чаепитие»

И другие, не менее привлекательные!

Хотите узнать, кто станет обладателем своего «Не-Оскара»? Тогда приходите на наш квартирник!

Музыка и атмосфера

Вас ждут не только награды, но и песни в исполнении артистов Нетеатра. Это будет уникальная возможность насладиться живым исполнением и встретиться с любимыми артистами в неформальной обстановке.

Не забудьте о нарядах!

Приходите в праздничной одежде — на мероприятии будут работать фотографы, которые запечатлеют самые яркие моменты вечера!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на квартирнике Нетеатра!