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Квартирник «НеОскар»
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Квартирник «НеОскар»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Долгожданный квартирник Нетеатра: Праздник музыки и наград!

Приглашаем вас на квартирник Нетеатра — легкий и непринужденный концерт, который подарит отличное настроение и яркие эмоции! На этот раз мы решили сделать особенный формат: наш квартирник пройдет в виде церемонии вручения премий, приуроченной к 15-летию Нетеатра.

Не-Оскар: Награды для любимых артистов

В этом году мы подготовили множество оригинальных номинаций для вручения премий Не-Оскар. Вот лишь некоторые из них:

  • «Главный нытик спектаклей»
  • «Лучший каскадерский этюд без страховки»
  • «За самое долгое чаепитие»
  • И другие, не менее привлекательные!

Хотите узнать, кто станет обладателем своего «Не-Оскара»? Тогда приходите на наш квартирник!

Музыка и атмосфера

Вас ждут не только награды, но и песни в исполнении артистов Нетеатра. Это будет уникальная возможность насладиться живым исполнением и встретиться с любимыми артистами в неформальной обстановке.

Не забудьте о нарядах!

Приходите в праздничной одежде — на мероприятии будут работать фотографы, которые запечатлеют самые яркие моменты вечера!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на квартирнике Нетеатра!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 13 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 800 ₽

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