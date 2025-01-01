Квартирник «НеОскар»

Приглашаем вас на квартирник Нетеатра — легкий и непринужденный концерт, который подарит отличное настроение и яркие эмоции! На этот раз мы решили сделать особенный формат: наш квартирник пройдет в виде церемонии вручения премий, приуроченной к 15-летию Нетеатра.
В этом году мы подготовили множество оригинальных номинаций для вручения премий Не-Оскар. Вот лишь некоторые из них:
Хотите узнать, кто станет обладателем своего «Не-Оскара»? Тогда приходите на наш квартирник!
Вас ждут не только награды, но и песни в исполнении артистов Нетеатра. Это будет уникальная возможность насладиться живым исполнением и встретиться с любимыми артистами в неформальной обстановке.
Приходите в праздничной одежде — на мероприятии будут работать фотографы, которые запечатлеют самые яркие моменты вечера!
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на квартирнике Нетеатра!