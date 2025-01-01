Спектакль Квартирник «Королевы»

«Королевы»: Караоке-вечер для истинных леди

Каждая девушка — королева! Приглашаем вас на уникальный караоке-квартирник «Королевы», где сбудутся мечты о сцене и музыке. Это вечер, наполненный любимыми песнями, искренними историями о бывших и будущих, а также задушевными разговорами о нашем «королевском». Здесь самоирония и откровенность станут основой легкого и непринужденного вечера в компании близких подруг.

Что вас ждет?

Актрисы ведущих театров Петербурга исполнят для вас истинно «девичьи» песни. Пойте хором, смейтесь и танцуйте вместе с нами! Это отличная возможность провести время в приятной атмосфере и насладиться живым исполнением.

Организация вечера

Сбор гостей начинается за час до мероприятия. Заказы на напитки и закуски принимаются до и после спектакля, а также в перерыве. Во время действия спектакля вы можете вынести ранее заказанные блюда, чтобы не отвлекаться от наслаждения музыкой.

Обратите внимание

Состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления, так что следите за новостями! Мы ждем вас, дорогие королевы, на этом незабываемом вечере!