Спектакль Квартирник Кабаре ШУМ: Паша Артемьев & виолончелист Александр Козловский

Концерт Паши Артемьева и Александра Козловского в Кабаре ШУМ

22 мая в уютной атмосфере Кабаре ШУМ пройдет долгожданный концерт Паши Артемьева и виолончелиста Александра Козловского. Музыканты, которые давно не были в Петербурге, приглашают вас на вечер, наполненный теплом и дружеским общением.

Новый сингл и уникальное сотрудничество

На этом концерте Паша и Александр впервые выступят в формате дуэта, представив программу, в которой переплетаются лирические треки группы ARTEMIEV и timeless хиты южноевропейской музыки. Эти песни не просто мелодии — они стали символами целых эпох и оставили свой след в сердцах миллионов слушателей.

Необычная атмосфера и общение

Как и на предыдущих квартирниках Паши в ШУМ, вечер обещает быть теплым и уютным. Традиционно после концерта музыканты останутся, чтобы пообщаться с гостями в неформальной обстановке. Это отличная возможность задать вопросы, обсудить музыку и просто насладиться общением с любимыми артистами.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера!