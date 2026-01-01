Спектакль Квартирник к дню рождения Ирины Сулимы

Квартирник к дню рождения Ирины Сулимы
12+

О спектакле

Творческий вечер Ирины Сулимы

Ирина Сулима — актриса, певица и арт-директор Нетеатра. Она известна своим участием в спектаклях, таких как «Беспечная нота», «Антистресс-Сказки», «Автобус. Приключение» и, конечно же, в «Разговорах влюбленных». Её песни, включая «Испания», «Девочка», «Новый цвет волос» и «Начало нового», уже полюбились зрителям.

На своём творческом вечере, который состоится в Дне Рождения 18 июля, Ирина приглашает вас насладиться уникальной атмосферой и музыкальными хитами. В программе прозвучат песни под гитару, стихи и интересные истории из театральной жизни.

Также стоит отметить, что вечер обещает быть особенно насыщенным благодаря специальным гостям, которые вместе с Ириной исполнят неожиданные и долгожданные номера. Это отличный шанс провести время в домашней атмосфере квартирника Нетеатра и насладиться прекрасной музыкой!

Не упустите возможность увидеть Ирина Сулиму в её элементе и зарядиться позитивной энергией!

18 июля суббота
18:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 1000 ₽

Денискины рассказы
Красная Жизель. Балет Бориса Эйфмана
Ритмы города
