Спектакль Квартирник к дню рождения Ирины Сулимы

Творческий вечер Ирины Сулимы

Ирина Сулима — актриса, певица и арт-директор Нетеатра. Она известна своим участием в спектаклях, таких как «Беспечная нота», «Антистресс-Сказки», «Автобус. Приключение» и, конечно же, в «Разговорах влюбленных». Её песни, включая «Испания», «Девочка», «Новый цвет волос» и «Начало нового», уже полюбились зрителям.

На своём творческом вечере, который состоится в Дне Рождения 18 июля, Ирина приглашает вас насладиться уникальной атмосферой и музыкальными хитами. В программе прозвучат песни под гитару, стихи и интересные истории из театральной жизни.

Также стоит отметить, что вечер обещает быть особенно насыщенным благодаря специальным гостям, которые вместе с Ириной исполнят неожиданные и долгожданные номера. Это отличный шанс провести время в домашней атмосфере квартирника Нетеатра и насладиться прекрасной музыкой!

