Квартирник «Хелоуинник»

Вечер Страшно-Прекрасных Песен в Нетеатре

1 ноября в Нетеатре нас ждет незабываемый вечер под названием «Страшно-прекрасные песни». Это событие обещает погрузить зрителей в мир магии, чудес и волшебства. Артисты театра подготовили специальные музыкальные номера, которые удивят своей атмосферой и содержанием.

Тематические Песни и Костюмы

На вечере будут звучать песни, способные вызвать как страх, так и восхищение. «Черный мрачный коридор» станет лишь началом музыкального путешествия в мир неизведанного. Мы приглашаем всех гостей проявить свою креативность — тематические костюмы приветствуются! Погрузитесь в атмосферу волшебства и дайте волю своему воображению.

Фотографы Геометрии

Все яркие моменты вечера будут запечатлены талантливыми фотографами из студии Геометрия. Вы сможете не только насладиться музыкальным представлением, но и сохранить воспоминания об этом уникальном событии.

Приходите за эмоциями!

Не упустите возможность провести вечер в компании волшебства и музыки. Мы обещаем, что это будет здорово! Приходите, и давайте вместе прогонять нечисть с помощью прекрасного искусства!