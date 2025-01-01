Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартирник «Хелоуинник»
Киноафиша Квартирник «Хелоуинник»

Квартирник «Хелоуинник»

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер Страшно-Прекрасных Песен в Нетеатре

1 ноября в Нетеатре нас ждет незабываемый вечер под названием «Страшно-прекрасные песни». Это событие обещает погрузить зрителей в мир магии, чудес и волшебства. Артисты театра подготовили специальные музыкальные номера, которые удивят своей атмосферой и содержанием.

Тематические Песни и Костюмы

На вечере будут звучать песни, способные вызвать как страх, так и восхищение. «Черный мрачный коридор» станет лишь началом музыкального путешествия в мир неизведанного. Мы приглашаем всех гостей проявить свою креативность — тематические костюмы приветствуются! Погрузитесь в атмосферу волшебства и дайте волю своему воображению.

Фотографы Геометрии

Все яркие моменты вечера будут запечатлены талантливыми фотографами из студии Геометрия. Вы сможете не только насладиться музыкальным представлением, но и сохранить воспоминания об этом уникальном событии.

Приходите за эмоциями!

Не упустите возможность провести вечер в компании волшебства и музыки. Мы обещаем, что это будет здорово! Приходите, и давайте вместе прогонять нечисть с помощью прекрасного искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 31 октября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 900 ₽
Нижний Новгород, 1 ноября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
16 сентября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
2 сентября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
3 августа в 19:30 Improv Club
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше