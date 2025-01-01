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Квартирник ФМ
Билеты от 600₽
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Квартирник ФМ

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Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка и поэзия на «Квартирник ФМ» в клубе 16 тонн на Арбате

20 августа в уютном пространстве «16тонн Арбат» состоится выступление современного проекта саунд-комьюнити авторов-исполнителей «Квартирник ФМ». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и поэзии.

Яркие участники

В проекте участвуют талантливые авторы-исполнители, известные своей харизмой и уникальным стилем. Они уже успели покорить лучшие площадки Москвы и завоевать сердца зрителей. Каждый из них приносит в свое творчество нечто особенное, что делает каждый концерт неповторимым.

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет живое исполнение, насыщенное глубокими лирическими текстами и атмосферой, погружающей в мир музыки и эмоций. Микс живых инструментов и поэтического слова создаст уникальную атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера. Будет жарко!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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Вечеринка Эстрада
Кому за
11 ноября в 19:00 Глебовский ДК
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Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор
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28 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
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Вечеринка Эстрада
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