Музыка и поэзия на «Квартирник ФМ» в клубе 16 тонн на Арбате

20 августа в уютном пространстве «16тонн Арбат» состоится выступление современного проекта саунд-комьюнити авторов-исполнителей «Квартирник ФМ». Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и поэзии.

Яркие участники

В проекте участвуют талантливые авторы-исполнители, известные своей харизмой и уникальным стилем. Они уже успели покорить лучшие площадки Москвы и завоевать сердца зрителей. Каждый из них приносит в свое творчество нечто особенное, что делает каждый концерт неповторимым.

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет живое исполнение, насыщенное глубокими лирическими текстами и атмосферой, погружающей в мир музыки и эмоций. Микс живых инструментов и поэтического слова создаст уникальную атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое своему сердцу.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера. Будет жарко!