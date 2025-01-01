Спектакль Квартирник. 90-е

Меню
Квартирник. 90-е
12+
Режиссер Андрей Бахарев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Учебный театр Линии представляет спектакль-концерт

В рамках нового проекта «Учебный театр» состоится уникальный спектакль-концерт, который погрузит зрителей в ностальгическую атмосферу 90-х. Режиссер Андрей Бахарев работает в творческой команде со студентами Мастерской народного артиста России С.В. Безрукова ростовского филиала ВГИК.

Ностальгия 90-х

90-е — это время, когда сникерс, малиновые пиджаки и джинсы-варенки были символами молодежной свободы. Зрители смогут вспомнить о своих личных историях счастья: о первых чувствах, беззаботной молодости и смелом безрассудстве. Под звуки популярных в те годы мелодий каждый сможет заново пережить тепло той эпохи.

Состав исполнителей

На сцене выступят:

  • Белоус Анна - фортепиано, блок-флейта
  • Волобуева Мария - фортепиано
  • Герцева Анастасия - гитара, укулеле
  • Гетманов Максим - гитара, перкуссия
  • Горбачев Артур - контрабас, гитара
  • Евдокимов Максим - перкуссия
  • Замота Анастасия - перкуссия
  • Коберник Даниил - гитара
  • Костюк Мария - укулеле, перкуссия
  • Купреева Вероника - гитара, перкуссия, джембе, фортепиано
  • Оленковская Марсо - джембе, перкуссия, контрабас, укулеле
  • Сидоренко Анастасия - фортепиано, укулеле, мелодика
  • Федоров Даниил - перкуссия, джембе
  • Фильченко Даниил - джембе
  • Хазанджи Дан - перкуссия
  • Шмарин Никита - аккордеон, гитара

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и вспомнить лучшие моменты вашего детства!

