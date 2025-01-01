Спектакль Квартирник. 90-е

Учебный театр Линии представляет спектакль-концерт

В рамках нового проекта «Учебный театр» состоится уникальный спектакль-концерт, который погрузит зрителей в ностальгическую атмосферу 90-х. Режиссер Андрей Бахарев работает в творческой команде со студентами Мастерской народного артиста России С.В. Безрукова ростовского филиала ВГИК.

Ностальгия 90-х

90-е — это время, когда сникерс, малиновые пиджаки и джинсы-варенки были символами молодежной свободы. Зрители смогут вспомнить о своих личных историях счастья: о первых чувствах, беззаботной молодости и смелом безрассудстве. Под звуки популярных в те годы мелодий каждый сможет заново пережить тепло той эпохи.

Состав исполнителей

На сцене выступят:

Белоус Анна - фортепиано, блок-флейта

Волобуева Мария - фортепиано

Герцева Анастасия - гитара, укулеле

Гетманов Максим - гитара, перкуссия

Горбачев Артур - контрабас, гитара

Евдокимов Максим - перкуссия

Замота Анастасия - перкуссия

Коберник Даниил - гитара

Костюк Мария - укулеле, перкуссия

Купреева Вероника - гитара, перкуссия, джембе, фортепиано

Оленковская Марсо - джембе, перкуссия, контрабас, укулеле

Сидоренко Анастасия - фортепиано, укулеле, мелодика

Федоров Даниил - перкуссия, джембе

Фильченко Даниил - джембе

Хазанджи Дан - перкуссия

Шмарин Никита - аккордеон, гитара

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и вспомнить лучшие моменты вашего детства!