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Квартира
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Спектакль Квартира

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Квартира»: Одиночество в большом городе

В огромном, современном городе, полном людей, работающих как идеально отлаженный механизм, живут и работают одинокие, несчастные люди. В поисках утешения они устраивают мимолетные встречи в чужих холостяцких квартирах. Но, несмотря на множество встреч и связей, одиночество не покидает их. Напротив, оно только растет — ведь каждый новый случай лишь усиливает чувство изоляции. Даже хозяин квартиры, который никогда не бывает один, не может найти путь домой, так как его пространство постоянно занято чужими людьми.

Любовь или привычка?

Вопрос, который задается в спектакле, кажется простым: «Что нужно этим людям?» Ответ очевиден — им нужно обрести любовь. Но возможно ли это в мире, где все можно купить, а чувства часто заменяются на привычки? Где каждый настолько мал, что даже не мечтает стать для кого-то центром вселенной? На эти вопросы драматург Мария Левицкая и режиссер Валентин Левицкий пытаются найти ответы.

Ностальгия по киношной сказке

Спектакль вдохновлен старой киноисторией 60-х годов, которая была похожа на сказку, но сегодня она становится жестокой реальностью. Драматурги и режиссеры обращаются к этой истории, чтобы отыскать правду и ответы на вопросы, которые волнуют современного человека.

«Квартира» — это история о поиске любви и человеческого контакта в мире, где настоящие чувства часто оказываются подменены.

Режиссер
Валентин Левицкий
В ролях
Ник Тихонов
Леон Словицкий
Надежда Черных
Лидия Марковских
Андрей Шимко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1600 ₽

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