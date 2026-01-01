Пластический спектакль на Новой сцене Александринского театра

Хореографический спектакль «Квартира» — это бессюжетная пластическая драма, исследующая телесность в условиях принудительного сосуществования. Шесть исполнителей становятся главными «говорящими» пластической истории, взрывая привычное представление о близости и дистанции.

Спектакль через движение демонстрирует состояния, столкновения и расхождения тел в тесной архитектуре быта. Он направлен во внутреннее пространство человека, исследуя страх потерять себя в замкнутом пространстве, что ведет к «маленькой смерти чужой свободы». Актуальные темы потерянности, злобы и равнодушия раскрываются через природу танца, показывая насущные проблемы современности.

Команда спектакля

Спектакль создан творческим объединением «Маскарад», существующим с 2023 года. За время своего существования они успели сотрудничать с рядом престижных организаций, включая Музей театрального и музыкального искусства и Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой. Команда успешно разрабатывает проекты, находящиеся на стыке эстетики ужасов и психологической тревожности.

Хореограф-постановщик

Хореографом и постановщиком спектакля выступает Мария Буслаева. Она имеет 17-летний опыт в танце и закончила Институт современного искусства по направлению «Искусство балетмейстера». Участие в фестивалях, таких как Young & Contemporary и DAR Festival, также стало значимой частью ее карьеры.

Исполнители

В «Квартире» выступают: Егор Коновалов, Артем Разиньков, Кирилл Минасян, Снежа Цыганова, Катя Иванчик и Алина Кабаева. Их танцевальная практика стала способом изучения реакций психики и тела на вторжение в личное пространство, что делает спектакль ещё более острым и актуальным для зрителя.

«Квартира» бросает вызов традиционным представлениям о театре и побуждает задуматься о границах личного пространства и о том, как мы взаимодействуем друг с другом в условиях современного мира.