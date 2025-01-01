Спектакль «Квартира №44»: диалог поколений

В Драматическом театре им. С.Л.Штейна состоялась встреча двух непохожих авторов XX века: Агнии Барто и Даниила Хармса. Спектакль «Квартира №44» ставит перед зрителями важные вопросы: что мы знаем о наших детях? Что дети знают о нас? Чем они волнуются? Поймут ли нас, а мы — их?

Спектакль призван создать пространство для качественного человеческого диалога между старшими и младшими поколениями. Артисты театра ненавязчиво пытаются ответить на непростые вопросы о взаимодействии двух миров.

История театральной студии

Детская театральная студия Драматического театра им. С.Л.Штейна была основана 10 февраля 1937 года Сергеем Львовичем Штейном. Будучи студентом ГИТИСа, он впоследствии стал театральным режиссером театра «Ленком» и посвящал своей студии всё свободное время, создавая тексти песен и музыку к спектаклям.

Одним из первых и самых знаковых спектаклей студии стала постановка «Друзья из Питсбурга» по мотивам романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера», которая оставалась в репертуаре 28 лет. В 1960 году студии было присвоено звание «Народный коллектив». Многие спектакли этого театра известны даже неискушенному зрителю, такими как «Квадратура круга» Валентина Катаева, «Белоснежка и 7 гномов» Олега Табакова и Льва Устинова, «Сказки про Слона Хортона» Доктора Сьюза и, конечно, «Квартира № 44» по произведениям Агнии Барто и Даниила Хармса.

Знаменитые актеры студии

За годы своего существования студия воспитала множество талантливых актеров, которые стали известными именами в отечественном театре и кино. Среди них такие звезды, как Василий Лановый, Вера Васильева, Алексей Локтев, Валерий Носик, Игорь Таланкин, Владимир Земляникин, Юрий Катино-Ярцев и Владимир Панов.

Спектакль «Квартира №44» станет прекрасным поводом для обсуждения актуальных тем, которые волнуют как детей, так и их родителей. Приходите, чтобы погрузиться в мир театра и переосмыслить важные вопросы во время живого общения.