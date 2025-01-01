В Драматическом театре им. С.Л.Штейна состоялась встреча двух непохожих авторов XX века: Агнии Барто и Даниила Хармса. Спектакль «Квартира №44» ставит перед зрителями важные вопросы: что мы знаем о наших детях? Что дети знают о нас? Чем они волнуются? Поймут ли нас, а мы — их?
Спектакль призван создать пространство для качественного человеческого диалога между старшими и младшими поколениями. Артисты театра ненавязчиво пытаются ответить на непростые вопросы о взаимодействии двух миров.
Детская театральная студия Драматического театра им. С.Л.Штейна была основана 10 февраля 1937 года Сергеем Львовичем Штейном. Будучи студентом ГИТИСа, он впоследствии стал театральным режиссером театра «Ленком» и посвящал своей студии всё свободное время, создавая тексти песен и музыку к спектаклям.
Одним из первых и самых знаковых спектаклей студии стала постановка «Друзья из Питсбурга» по мотивам романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера», которая оставалась в репертуаре 28 лет. В 1960 году студии было присвоено звание «Народный коллектив». Многие спектакли этого театра известны даже неискушенному зрителю, такими как «Квадратура круга» Валентина Катаева, «Белоснежка и 7 гномов» Олега Табакова и Льва Устинова, «Сказки про Слона Хортона» Доктора Сьюза и, конечно, «Квартира № 44» по произведениям Агнии Барто и Даниила Хармса.
За годы своего существования студия воспитала множество талантливых актеров, которые стали известными именами в отечественном театре и кино. Среди них такие звезды, как Василий Лановый, Вера Васильева, Алексей Локтев, Валерий Носик, Игорь Таланкин, Владимир Земляникин, Юрий Катино-Ярцев и Владимир Панов.
Спектакль «Квартира №44» станет прекрасным поводом для обсуждения актуальных тем, которые волнуют как детей, так и их родителей. Приходите, чтобы погрузиться в мир театра и переосмыслить важные вопросы во время живого общения.