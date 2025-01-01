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Киноафиша Квартиник с дуэтом Ляхи

Квартиник с дуэтом Ляхи

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Теплый вечер с акустическим дуэтом ЛЯХИ

Приглашаем вас на уникальный Квартирник с акустическим дуэтом ЛЯХИ, который подарит вам атмосферу уюта и музыкального волшебства. Этот вечер станет настоящим праздником для всех ценителей живого звучания.

Уютная атмосфера

На квартирнике вас ждет домашняя обстановка, где каждый сможет расслабиться и насладиться музыкой. В окружении приятных людей и живых звуков вы сможете забыть о суете повседневной жизни.

Крафтовые напитки

Не упустите возможность попробовать огромный выбор крафтового пива и других напитков. Каждый глоток станет дополнением к замечательной музыкальной программе.

Живое звучание и крутые вайбы

Дуэт ЛЯХИ известен своим уникальным стилем и гармоничными мелодиями. Их выступления всегда наполнены эмоциями и искренностью, что позволяет зрителям погрузиться в мир музыки и чувств.

Не упустите шанс провести душевный вечер в компании талантливых музыкантов и единомышленников. Мы ждем вас на нашем квартирнике!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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