Квартетная классика

Вечер квартетной музыки с квартетом «Quasar»

Дорогие слушатели, приглашаем вас на долгожданный концерт квартетной музыки. В этот музыкальный вечер в исполнении струнного квартета «Quasar» вы услышите великие квартеты Л. Бетховена, С. Таннева и Ф. Мендельсона — произведения, которые навсегда останутся в сердце каждого слушателя.

Творения гениев

В этом концерте соединятся три уникальных стиля трех гениев. Насладитесь вместе с музыкантами погружением в атмосферу перехода стилей и эпох. Зрители смогут полностью ощутить магию исполнения в живом звучании камерной музыки.

Программа концерта

Людвиг ван Бетховен: Квартет №4 c-moll, op.18

Квартет №4 c-moll, op.18 Феликс Мендельсон: Квартет №2 a-moll, op.13

Квартет №2 a-moll, op.13 Сергей Танеев: Квартет №5 A-dur, op.13

Исполнители

Струнный квартет «Quasar» — лауреат Всероссийского музыкального конкурса 2023 года:

Евгения Чернышева (скрипка)

Никита Шеляпин (скрипка)

Полина Козырицкая (альт)

Андрей Злоказов (виолончель)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час. Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!