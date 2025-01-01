Меню
Квартетная классика
Киноафиша Квартетная классика

Квартетная классика

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер квартетной музыки с квартетом «Quasar»

Дорогие слушатели, приглашаем вас на долгожданный концерт квартетной музыки. В этот музыкальный вечер в исполнении струнного квартета «Quasar» вы услышите великие квартеты Л. Бетховена, С. Таннева и Ф. Мендельсона — произведения, которые навсегда останутся в сердце каждого слушателя.

Творения гениев

В этом концерте соединятся три уникальных стиля трех гениев. Насладитесь вместе с музыкантами погружением в атмосферу перехода стилей и эпох. Зрители смогут полностью ощутить магию исполнения в живом звучании камерной музыки.

Программа концерта

  • Людвиг ван Бетховен: Квартет №4 c-moll, op.18
  • Феликс Мендельсон: Квартет №2 a-moll, op.13
  • Сергей Танеев: Квартет №5 A-dur, op.13

Исполнители

Струнный квартет «Quasar» — лауреат Всероссийского музыкального конкурса 2023 года:

  • Евгения Чернышева (скрипка)
  • Никита Шеляпин (скрипка)
  • Полина Козырицкая (альт)
  • Андрей Злоказов (виолончель)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составит 1 час. Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19:00 от 300 ₽

