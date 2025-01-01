Квартетная классика

Дорогие слушатели, приглашаем вас на долгожданный концерт квартетной музыки. В этот музыкальный вечер в исполнении струнного квартета «Quasar» вы услышите великие квартеты Л. Бетховена, С. Таннева и Ф. Мендельсона — произведения, которые навсегда останутся в сердце каждого слушателя.
В этом концерте соединятся три уникальных стиля трех гениев. Насладитесь вместе с музыкантами погружением в атмосферу перехода стилей и эпох. Зрители смогут полностью ощутить магию исполнения в живом звучании камерной музыки.
Струнный квартет «Quasar» — лауреат Всероссийского музыкального конкурса 2023 года:
Продолжительность концерта составит 1 час. Мы с нетерпением ждем вас на нашем концерте!