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Квартет Юлии Михайловской
Киноафиша Квартет Юлии Михайловской

Квартет Юлии Михайловской

6+
Возраст 6+

О концерте

A Tribute to Julie London: Концерт Юлии Михайловской в клубе Игоря Бутмана

Талантливая петербургская певица Юлия Михайловская и её квартет представят специальную программу «A Tribute To Julie London», посвящённую одной из самых оригинальных певиц середины XX века — Julie London.

Julie London начала свою карьеру в середине 50-х годов и впервые исполнила легендарную балладу «Cry Me A River». Этот сингл был выпущен на молодом лейбле Liberty, где артистка впоследствии записала более 25 пластинок. Особенная манера и тембр её голоса стали известны как «Smoky voice». Концертный вечер перенесёт зрителей в атмосферу звучания дебютной пластинки знаменитой певицы «Julie Is Her Name».

Юлия Михайловская — лауреат джазового конкурса «Осенний марафон», а также участница программ Филармонии джазовой музыки «Мелодии Голливуда и Бродвея» и «Леди джаз». Она завоевала первую премию в номинации «Джазовый вокал» академии им. Гнесиных на III международном конкурсе «GNESIN-JAZZ». Также Юлия — лауреат вокального конкурса имени Андрея Петрова и постоянный участник традиционных концертов «Весна романса» в БКЗ Октябрьский, а также различных джазовых фестивалей по всей России.

Обладая удивительно красивым и мягким тембром голоса, Юлия Михайловская покоряет зрителей своей скромностью и внутренней культурой. В её исполнении всегда присутствуют искренность и чистота. Утончённая красота и необыкновенный шарм — вот те черты, которые излучает эта певица.

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