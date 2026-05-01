Квартет Юлии Фроловой. Трибьют Саре Воэн

«Божественная», «дерзкая», «королева бибопа» — все эти эпитеты относятся к несравненной Саре Воэн. Обладательница двух премий «Грэмми», она была внесена в Зал славы американского джаза и удостоена звания почётного доктора музыки в Беркли и университете Говарда.
Как подметил известный джазовый критик Гэри Гиддинс, «даже при тщательном анализе особенностей её таланта, мы не можем не восхищаться самым феноменальным даром, который ей был дан — голосом, встречающимся раз в жизни, а может, и раз в несколько жизней». Именно с таким благоговейным трепетом квартет Юлии Фроловой желает прикоснуться к творчеству одной из величайших американских певиц.
В программе прозвучат наиболее известные и значимые произведения, которые принесли Саре Воэн международное признание и любовь музыкального мира.