Квартет Юлии Фроловой. Трибьют Саре Воэн
6+
О концерте

Квартет Юлии Фроловой с программой «Посвящение Саре Воэн»

«Божественная», «дерзкая», «королева бибопа» — все эти эпитеты относятся к несравненной Саре Воэн. Обладательница двух премий «Грэмми», она была внесена в Зал славы американского джаза и удостоена звания почётного доктора музыки в Беркли и университете Говарда.

Как подметил известный джазовый критик Гэри Гиддинс, «даже при тщательном анализе особенностей её таланта, мы не можем не восхищаться самым феноменальным даром, который ей был дан — голосом, встречающимся раз в жизни, а может, и раз в несколько жизней». Именно с таким благоговейным трепетом квартет Юлии Фроловой желает прикоснуться к творчеству одной из величайших американских певиц.

В программе прозвучат наиболее известные и значимые произведения, которые принесли Саре Воэн международное признание и любовь музыкального мира.

Состав квартета:

  • Юлия Фролова — вокал
  • Клавдия Якимович — фортепиано
  • Юрий Подкользин — контрабас
  • Максим Кабальскис — барабаны

Май
30 мая суббота
18:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

