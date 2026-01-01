Квартет Якова Окуня и Карина Кожевникова

Яков Окунь представляет: джем-сейшены на московской джазовой сцене

«Квартет Якова Окуни и Карина Кожевникова» — это ежемесячная серия концертов-джем-сейшнов, где известный джазовый музыкант Яков Окунь выступает с коллегами, представляя разнообразие музыкальных стилей и подходов.

О музыкантах

Яков Окунь, лауреат множества наград, вместе с талантливой скрипачкой Кариной Кожевниковой, известной своими работами в различных музыкальных проектах, создают уникальные мелодии на глазах зрителей. Окунь выбирает своих партнеров по сцене, ориентируясь на их оригинальность и самостоятельность.

Почему стоит посетить?

Это событие подарит вам возможность насладиться живой музыкой с элементами импровизации. В программе — разнообразные композиции, которые будут создаваться прямо на сцене. Как известно, в джазе нет профессии "исполнитель", но есть композитор-исполнитель, и каждый концерт становится уникальным произведением искусства благодаря спонтанному сочинению.

Целевая аудитория

Если вы любите джаз и цените честное и живое исполнение, то этот концерт станет отличной возможностью погрузиться в мир импровизации и музыкального творчества, присоединившись к этому увлекательному процессу на сцене клуба «эссе» в новом XIII сезоне знаменитых джемов с Яковом Окунем.