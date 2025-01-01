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Квартет Виталия Головнева
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Квартет Виталия Головнева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовые вечера в Санкт-Петербурге: Бродвейские мелодии в исполнении Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемый вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! В программе - оригинальные композиции и интерпретации известных бродвейских мелодий, которые завораживают своей мелодичностью и энергией.

Уникальная атмосфера джаз-клуба

Джаз-клуб Игоря Бутмана - это не просто место для концертов, это пространство, где музыка оживает. Здесь вы сможете насладиться не только великолепным исполнением, но и атмосферой, пропитанной духом джаза. Интерьеры клуба создают уютную обстановку, идеальную для того, чтобы расслабиться и погрузиться в мир музыки.

Что вас ждет на вечере?

В программе вечера - как классические, так и современные бродвейские хиты, которые в исполнении talented музыкантов клуба зазвучат по-новому. Подготовлены интересные аранжировки и неожиданные музыкальные переходы, которые удивят даже самых искушенных зрителей.

Не упустите возможность!

Приходите на вечер, который обязательно станет для вас чем-то большим, чем просто концертом. Откройте для себя новые грани любимых мелодий и насладитесь высоким уровнем исполнения. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!

Ждем вас в джаз-клубе Игоря Бутмана, где каждая нота наполнена энергией и страстью к музыке!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

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