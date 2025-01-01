Меню
Квартет Виктора Гарагули Jazzero
Квартет Виктора Гарагули Jazzero

12+

Концерт JAZZERO: Вдохновение латин-джаза

JAZZERO — это уникальный проект перкуссиониста Виктора Гарагули, который обещает удивить публику горячими ритмами экзотических ударных инструментов. Но это не всё, что предлагает концерт!

Музыка, которая зажигает

Репертуар JAZZERO включает любимые джазовые темы в испанской и латиноамериканской аранжировке, а также авторские композиции в стиле латин-джаз. Здесь вы не только услышите музыку, но и сможете оценить ее визуальную составляющую благодаря талантливым исполнителям.

Создатели звука

На сцене выступят настоящие асы своего дела:

  • Алексей Пыстин — клавишные,
  • Юрий Васильев — бас,
  • Виктор Гарагуля — перкуссия, вокал.

Специальный гость концерта — Андрей Турыгин на саксофоне, который добавит дополнительные оттенки в яркую палитру звуков.

Эмоции и вовлечение зрителей

Эти опытные музыканты собраны вместе, чтобы подарить вам не только мелодии, но и незабываемые эмоции. Они уверенно играют на барабанах, поют хором и исполняют виртуозные композиции, что создает атмосферу настоящего праздника. Тёплое общение со зрителями делает каждое выступление уникальным событием.

Музыка без барьеров

JAZZERO разрушает миф о том, что мастерство исполнителей может быть холодным и недоступным. Музыка, которую они создают — это чистое и искреннее выражение чувств, полное теплоты и искры. А если вы почувствуете желание подпевать — смело делайте это! Ваше участие только обогатит атмосферу вечера.

Новосибирск, 18 сентября
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
20:00 от 500 ₽

