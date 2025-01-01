Квартет Виктора Гарагули Jazzero

JAZZERO — это уникальный проект перкуссиониста Виктора Гарагули, который обещает удивить публику горячими ритмами экзотических ударных инструментов. Но это не всё, что предлагает концерт!
Репертуар JAZZERO включает любимые джазовые темы в испанской и латиноамериканской аранжировке, а также авторские композиции в стиле латин-джаз. Здесь вы не только услышите музыку, но и сможете оценить ее визуальную составляющую благодаря талантливым исполнителям.
На сцене выступят настоящие асы своего дела:
Специальный гость концерта — Андрей Турыгин на саксофоне, который добавит дополнительные оттенки в яркую палитру звуков.
Эти опытные музыканты собраны вместе, чтобы подарить вам не только мелодии, но и незабываемые эмоции. Они уверенно играют на барабанах, поют хором и исполняют виртуозные композиции, что создает атмосферу настоящего праздника. Тёплое общение со зрителями делает каждое выступление уникальным событием.
JAZZERO разрушает миф о том, что мастерство исполнителей может быть холодным и недоступным. Музыка, которую они создают — это чистое и искреннее выражение чувств, полное теплоты и искры. А если вы почувствуете желание подпевать — смело делайте это! Ваше участие только обогатит атмосферу вечера.