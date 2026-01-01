Квартет Урал. Музыкальное ревю длиною в 35 лет!

Юбилейный концерт квартета «Урал»

Приглашаем вас на уникальный концерт, приуроченный к 35-летнему юбилею квартета «Урал». Этот талантливый коллектив порадует слушателей музыкальными произведениями различных стилей, времен и жанров.

На сцене вас ждут исполнители, которые завоевали признание не только в России, но и за её пределами. В концерте участвуют:

Михаил Уляшкин — художественный руководитель, заслуженный артист РФ, играющий на домре;

Артём Тимофеев — лауреат международных и всероссийских конкурсов, играет на баяне;

Алексей Степанов — лауреат конкурсов, балалайка;

Александр Казанцев — талантливый музыкант на балалайке-бас.

Квартет «Урал» покоряет сердца слушателей в различных городах России — от Москвы до Красноярска, а также в странах Европы и Азии. Каждое произведение, исполненное участниками квартета, обретает особое очарование и теплоту.

Не упустите возможность насладиться музыкой laureata международных конкурсов в Германии, Италии и Дании, а также дважды лауреата премии Губернатора Свердловской области. Присоединяйтесь к празднованию этого важного события!