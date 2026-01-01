Квартет Сергея Хутаса
Билеты от 1500₽
Квартет Сергея Хутаса

6+
О концерте

Музыкальные откровения Сергея Хутаса в клубе Эссе

Сергей Хутас — известный контрабасист, композитор и аранжировщик, карьера которого началась в Биг-бэнде Игоря Бутмана. На сегодняшний день его творческое наследие насчитывает более 70 студийных записей, сотрудничая с певцами и коллективами, такими как «Оркестр креольского танго», Варвара Визбор и Екатерина Гусева.

В 2012 году Хутас представил свой дебютный альбом «Moscow… Sky», который стал истинной жемчужиной музыкального артхауса, заполненным тонкими рефлексиями. Его творчество отличается уникальным стилем, где соединились элементы джаза и амбиент музыки.

Новый альбом «August»

Третий сольный альбом Сергея Хутаса, «August», вышел в 2024 году и продолжает его творческую линию. Название альбома отражает идею цикличности жизни, объединяя повседневные дела и детские воспоминания в зрелой интерпретации музыки. «August» — это символ времени созревания плодов и легкой грусти по уходящему лету.

Состав музыкантов

В альбоме приняли участие:

  • Сергей Хутас — контрабас
  • Павел Скорняков — альт-саксофон
  • Евгений Борец — рояль
  • Никита Беляев — барабаны

Обращаем внимание, что состав музыкального коллектива может изменяться, однако художественная наполненность программы остается неизменной.

Июнь
12 июня пятница
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 1500 ₽

