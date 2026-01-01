Квартет Сергея Хутаса

Музыкальные откровения Сергея Хутаса в клубе Эссе

Сергей Хутас — известный контрабасист, композитор и аранжировщик, карьера которого началась в Биг-бэнде Игоря Бутмана. На сегодняшний день его творческое наследие насчитывает более 70 студийных записей, сотрудничая с певцами и коллективами, такими как «Оркестр креольского танго», Варвара Визбор и Екатерина Гусева.

В 2012 году Хутас представил свой дебютный альбом «Moscow… Sky», который стал истинной жемчужиной музыкального артхауса, заполненным тонкими рефлексиями. Его творчество отличается уникальным стилем, где соединились элементы джаза и амбиент музыки.

Новый альбом «August»

Третий сольный альбом Сергея Хутаса, «August», вышел в 2024 году и продолжает его творческую линию. Название альбома отражает идею цикличности жизни, объединяя повседневные дела и детские воспоминания в зрелой интерпретации музыки. «August» — это символ времени созревания плодов и легкой грусти по уходящему лету.

Состав музыкантов

В альбоме приняли участие:

Сергей Хутас — контрабас

Павел Скорняков — альт-саксофон

Евгений Борец — рояль

Никита Беляев — барабаны

Обращаем внимание, что состав музыкального коллектива может изменяться, однако художественная наполненность программы остается неизменной.