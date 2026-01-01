Оповещения от Киноафиши
Квартет Сергея Хутаса

О концерте

Музыкальный вечер с Сергеем Хутасом

Приглашаем вас на незабываемый концерт Сергея Хутаса, известного контрабасиста, композитора и аранжировщика. Вечер обещает быть насыщенным музыкальными открытиями и элегантными мелодиями.

Творческий путь артиста

Сергей Хутас – выпускник Набережно-Челнинского училища искусств и знаменитой Гнесинки. Его карьера началась в Биг-бэнде Игоря Бутмана, где он проявил себя как талантливый джазовый музыкант. С течением времени Сергей значительно расширил свою стилистическую палитру, работая с более чем 70 артистами и коллективами, включая знаменитый «Оркестр креольского танго» и проект с певицей Варварой Визбор.

Музыкальные открытия

В 2012 году Сергей выпустил свой дебютный альбом «Moscow… Sky», который стал подлинной жемчужиной музыкального артхауса. Второй альбом «Time», записанный с участием известных музыкантов, стал одним из самых ожидаемых релизов 2018 года.

В 2024 году вышел третий сольный альбом «August». Это произведение раскрывает идею цикличности жизни и затрагивает детские воспоминания, трансформируя их в зрелую музыкальную композицию. Альбом наполнен теплыми мелодиями и легкой грустью по уходящему лету.

Состав музыкантов

На сцене с Сергеем Хутасом выступят:

  • Павел Скорняков - альт-саксофон
  • Евгений Борец - рояль
  • Никита Беляев - барабаны

Не пропустите этот уникальный музыкальный вечер, который подарит вам множество ярких эмоций и глубоких переживаний!

Март
3 марта вторник
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 2000 ₽

