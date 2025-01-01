Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартет Сергея Архипова
Киноафиша Квартет Сергея Архипова

Квартет Сергея Архипова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квартет Сергея Архипова в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приготовьтесь к вечеру, полному музыкального вдохновения в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! Квартет Сергея Архипова приглашает вас насладиться миром джаза, исполненного с исключительным мастерством и страстью.

Программа вечера

На сцене прозвучат мировые джазовые хиты, а также мелодии, знакомые каждому с детства — песни советских композиторов. Все композиции будут представлены в оригинальных авторских аранжировках, что придаст им новое звучание.

Интересные факты

Сергей Архипов — известный музыкант и композитор, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Благодаря уникальному стилю и таланту его квартет завоевал признание как в России, так и за ее пределами.

Зачем стоит посетить

Этот вечер станет не просто концертом, а настоящим погружением в мир джаза, который объединяет людей разных возрастов и интересов. Не упустите возможность насладиться потрясающей музыкой в исполнении профессионалов!

Приходите и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
6+
Рок
Симфонические рок-хиты. В Оранжерее при свечах
21 сентября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
11 сентября в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
7 декабря в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше