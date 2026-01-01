Квартет саксофонов Игоря Кузнецова. Мировые шедевры на саксофонах при свечах

Музыкальный вечер в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви на Невском 20 – это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker. Сегодня в этом прекрасном месте установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Вечером зрителей ждет мир музыкальных грез, где саксофон, король джаза и романтики, зазвучит по-новому. Квартет саксофонов Игоря Кузнецова откроет концерт калейдоскопом эмоций: от игривой «Розовой пантеры» до страстного «Либертанго», от задорной польки «Анна» Штрауса до величественного «Марша» из «Щелкунчика».

О квартете

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова был основан в 2019 году, до появления Санкт-Петербургского оркестра саксофонов, который возглавляет Игорь Кузнецов. В составе ансамбля выступают лауреаты международных конкурсов классического саксофона и солисты ведущих театров Северной столицы, таких как Мариинский и Михайловский театры.

Программа вечера

Генри Манчини — Музыка из м/ф «Розовая пантера»

Скотт Джоплин — Entertainer

Иоганн Штраус — Полька «Анна»

Жак Оффенбах — Канкан

Карлос Гардель — Танго Por una cabeza

Астор Пьяццолла — Либертанго

Жан Матитиа — Китайский регтайм

Эдвард Григ — Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»

Петр Чайковский — Марш из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, в программе возможны незначительные изменения.

Исполнители

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова:

Дмитрий Тришин — сопрано саксофон

Игорь Кузнецов — альт саксофон

Елена Мушинская — тенор саксофон

Николай Годына — баритон саксофон

Рекомендации для зрителей

Уважаемые зрители! Пожалуйста, перед посещением концерта сохраняйте билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо распечатывайте их заранее. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета.

Длительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и наслаждайтесь музыкой!