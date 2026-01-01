Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартет саксофонов Игоря Кузнецова. Мировые шедевры на саксофонах при свечах
Киноафиша Квартет саксофонов Игоря Кузнецова. Мировые шедевры на саксофонах при свечах

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова. Мировые шедевры на саксофонах при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальный вечер в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви на Невском 20 – это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь располагался голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь с великолепным органом Walcker. Сегодня в этом прекрасном месте установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Вечером зрителей ждет мир музыкальных грез, где саксофон, король джаза и романтики, зазвучит по-новому. Квартет саксофонов Игоря Кузнецова откроет концерт калейдоскопом эмоций: от игривой «Розовой пантеры» до страстного «Либертанго», от задорной польки «Анна» Штрауса до величественного «Марша» из «Щелкунчика».

О квартете

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова был основан в 2019 году, до появления Санкт-Петербургского оркестра саксофонов, который возглавляет Игорь Кузнецов. В составе ансамбля выступают лауреаты международных конкурсов классического саксофона и солисты ведущих театров Северной столицы, таких как Мариинский и Михайловский театры.

Программа вечера

  • Генри Манчини — Музыка из м/ф «Розовая пантера»
  • Скотт Джоплин — Entertainer
  • Иоганн Штраус — Полька «Анна»
  • Жак Оффенбах — Канкан
  • Карлос Гардель — Танго Por una cabeza
  • Астор Пьяццолла — Либертанго
  • Жан Матитиа — Китайский регтайм
  • Эдвард Григ — Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт»
  • Петр Чайковский — Марш из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, в программе возможны незначительные изменения.

Исполнители

Квартет саксофонов Игоря Кузнецова:

  • Дмитрий Тришин — сопрано саксофон
  • Игорь Кузнецов — альт саксофон
  • Елена Мушинская — тенор саксофон
  • Николай Годына — баритон саксофон

Рекомендации для зрителей

Уважаемые зрители! Пожалуйста, перед посещением концерта сохраняйте билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо распечатывайте их заранее. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета.

Длительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и наслаждайтесь музыкой!

Купить билет на концерт Квартет саксофонов Игоря Кузнецова. Мировые шедевры на саксофонах при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
4 сентября пятница
19:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского (Голландская реформатская церковь) Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽
12 сентября суббота
19:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского (Голландская реформатская церковь) Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!
0+
Вечеринка

Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!

16 августа в 01:00 Причал «Адмиралтейство»
Билеты
Звезды эстрады 80-х (экс. Парад звезд 80-х)
6+
Эстрада

Звезды эстрады 80-х (экс. Парад звезд 80-х)

2 ноября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1200 ₽
Игорь Скляр Jazz Classic Community
6+
Джаз

Игорь Скляр Jazz Classic Community

27 августа в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше