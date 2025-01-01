Квартет Овагема Султаняна: джазовые традиции и новаторские идеи

Квартет Овагема Султаняна — это творческий союз музыкантов, объединившихся в ростовской джазовой среде в начале 2000-х. В репертуаре коллектива гармонично переплетаются стили различных эпох мировой джазовой музыки, что делает его уникальным на театральной сцене.

Музыканты квартета

Овагем Султанян — выдающийся ростовский саксофонист и выпускник РАМ имени Гнесиных. Он также является художественным руководителем и дирижером московского джаз-оркестра Георгия Гараняна, а в настоящее время занимает должность концертмейстера группы саксофонов в оркестре Кима Назаретова.

Арам Рустамянц — талантливый пианист и педагог. Он активно участвует в организации детского джазового образования в Ростове-на-Дону и является членом жюри Международного конкурса молодых джазовых исполнителей. Кроме того, он является художественным руководителем международных джазовых фестивалей и заслуженным деятелем Всероссийского музыкального общества, а также директором Детской джазовой школы имени Кима Назаретова.

Юрий Подкользин — контрабасист, бас-гитарист и композитор. Он лауреат всероссийского конкурса молодых джаз-исполнителей и активно выступает на различных джазовых фестивалях. С 2020 года он занимает позицию заведующего эстрадным отделением в ДМШ имени П.И. Чайковского.

Армен Султанян — барабанщик и перкуссионист, также выпускник РАМ имени Гнесиных. Он играет в оркестре имени Кима Назаретова и в 2008 году принимал участие в фестивале Лайонела Хэмптона в Москве, штат Айдахо.

Джаз как искусство

Квартет Овагема Султаняна продолжает традиции джаза, смешивая их с современными направлениеми, что делает его выступления интересными и разнообразными. Зрители смогут насладиться уникальным звучанием, которое обещает погрузить в атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного джазового опыта!