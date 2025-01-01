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Квартет Овагема Султаняна
Киноафиша Квартет Овагема Султаняна

Квартет Овагема Султаняна

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт джазового ансамбля «Квартет Овагема Султаняна» в клубе Эссе

Приглашаем вас на захватывающий концерт джазового ансамбля «Квартет Овагема Султаняна», который пройдет в уютной атмосфере ростовской сцены. Этот коллектив, состоящий из талантливых музыкантов, зародился в начале 2000-х годов и быстро завоевал популярность благодаря уникальному сочетанию стилей и направлений джазовой музыки.

Состав ансамбля

В сердце квартета — Овагем Султанян, выдающийся саксофонист и художественный руководитель московского джаз-оркестра Георгия Гараняна. Его мастерство и креативность делают каждое выступление незабываемым.

Арам Рустамянц, пианист и педагог, внес значительный вклад в развитие детского джазового образования в Ростове-на-Дону. Он является членом жюри международных конкурсов и художественным руководителем джазовых фестивалей.

Юрий Подкользин — контрабасист и композитор, лауреат всероссийских конкурсов, который работал с многими известными музыкантами, включая Kevin Mahogany и Larry Coryell.

Армен Султанян завершает состав квартета как барабанщик и перкуссионист, выпустившийся из РАМ им. Гнесиных и имеющий опыт участия в различных музыкальных фестивалях.

Что ожидать от концерта?

На концерте «Квартета Овагема Султаняна» зрителей ждет разнообразие джазовых композиций, которые перенесут вас в мир музыки разных эпох. Каждый музыкант привнесет свой уникальный стиль, создавая гармоничное звучание, которое не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность насладиться живым джазом в исполнении настоящих мастеров! Концерт пройдет в дружелюбной атмосфере, где вы сможете не только слушать, но и почувствовать пульс джазовой музыки.

Следите за анонсами и приходите на выступление, которое обещает стать настоящим музыкальным событием!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Ростов-на-Дону, 9 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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