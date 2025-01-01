Квартет Олега Киреева

Джазовый вояж: «Jazz Crossover» в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный концерт «Jazz Crossover», который состоится в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Это событие станет настоящим праздником для любителей этно-джаза и живой музыки.

Неповторимое звучание от пионера жанра

Спектакль ведет сам Игорь Бутман, один из ведущих музыкантов jazz-сцены России. Он исполнит не только классические композиции, но и новаторские произведения, которые представляют собой синтез разных музыкальных стилей. Это позволит каждому слушателю почувствовать магию джаза в новом свете.

Почему стоит прийти?

«Jazz Crossover» — это не просто концерт, а путешествие в мир музыки, где джаз встречается с этническими мотивами. Игорь Бутман сам представляет собой яркий пример такого слияния. Его талант и энергия зарядят каждого зрителя положительными эмоциями.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального вояжа! Билеты на концерт доступны в кассах клуба и на официальном сайте. Почувствуйте атмосферу джазовых вечеров и откройте для себя множество новых музыкальных граней!