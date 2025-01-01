Меню
Kвартет Олега и Натальи Бутман
Билеты от 2000₽
Киноафиша Kвартет Олега и Натальи Бутман

Kвартет Олега и Натальи Бутман

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное волшебство в Джаз-клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас в мир живой музыки и неподдельных эмоций! На сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана, расположенного на Таганке, выступит уникальный ансамбль, в который входят выдающаяся пианистка, талантливая вокалистка и легендарный барабанщик, ставший частью мировой джазовой энциклопедии.

Знакомство с участниками

Каждый из музыкантов этого ансамбля — истинный мастер своего дела. Их совместное творчество обещает создать неповторимую атмосферу. Ожидаемые музыкальные номера объединяют элементы джаза с разнообразными жанрами, что делает концерт поистине уникальным.

Почему стоит посетить?

Джаз-клуб Игоря Бутмана — это не просто место для выступлений, это центр джазовой культуры, где вы сможете насладиться живым исполнением в непринужденной обстановке. Зрители смогут погрузиться в атмосферу, наполненную страстью к музыке и высококачественным звуком.

Дополнительные детали

Не упустите возможность увидеть это уникальное сочетание музыкантов на одной сцене. Подготовьтесь к вечеру, полному прекрасной музыки и вдохновения!

Ноябрь
7 ноября пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽
8 ноября суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2000 ₽

