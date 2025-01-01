Квартет Олега и Натальи Бутман

Неповторимый джаз в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится выступление выдающегося ансамбля, в который входят пианистка, вокалистка и легендарный барабанщик, известный тем, что вошел в мировую энциклопедию джаза.

О выступлении

Ансамбль представит программу, которая обещает погрузить зрителей в атмосферу настоящего джаза. Музыканты известны своим мастерством и уникальным стилем, который сочетает элементы классического джаза с современными тенденциями. Это идеальное событие для всех ценителей качественной музыки!

Интересные факты

Игорь Бутман — не только талантливый музыкант, но и активный продюсер, который способствует развитию джазовой культуры в России.

Джаз-клуб был основан в 1996 году и с тех пор стал культовым местом для любителей джаза.

Выступления в клубе часто включают в себя импровизацию, что делает каждое шоу уникальным.

Когда и где

Не забудьте записать дату выступления! Оно состоится в уютной атмосфере джаз-клуба, который расположен в самом сердце Петербурга. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы насладиться атмосферой и выбрать лучшие места для просмотра.

Приходите и позвольте себе погрузиться в мир джазовой музыки на одном из лучших мероприятий сезона!