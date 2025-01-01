Квартет Олега и Натальи Бутман

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! В джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге состоится выступление выдающегося ансамбля, в который входят пианистка, вокалистка и легендарный барабанщик, известный тем, что вошел в мировую энциклопедию джаза.
Ансамбль представит программу, которая обещает погрузить зрителей в атмосферу настоящего джаза. Музыканты известны своим мастерством и уникальным стилем, который сочетает элементы классического джаза с современными тенденциями. Это идеальное событие для всех ценителей качественной музыки!
Не забудьте записать дату выступления! Оно состоится в уютной атмосфере джаз-клуба, который расположен в самом сердце Петербурга. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы насладиться атмосферой и выбрать лучшие места для просмотра.
Приходите и позвольте себе погрузиться в мир джазовой музыки на одном из лучших мероприятий сезона!